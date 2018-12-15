الان تتابع “تايمز”: سرقة مليون جنيه إسترليني من أموال ضحايا برج جرينفل والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
كشفت صحيفة “تايمز” البريطانية، إن نحو 14 شخصا أدينوا بتهم الاحتيال والاستيلاء على أموال صندوق جهود “جرينفيل تاور”، التي تبلغ نحو 650 ألف جنيه إسترليني، وهي الأموال التي تم تسليمها بعد حريق 14 يونيو من العام الماضي، وأودى بحياة 72 شخصا.
وقال تقرير الصحيفة البريطانية، اليوم السبت، إن “الواقعة تمثل فسادا غير مسبوق في التاريخ البريطاني في أعقاب كارثة احتراق برج جرينفيل، ما أدى إلى سرقة أكثر من مليون جنيه إسترليني من الأموال العامة”.
وأشارت الصحيفة إلى أنها علمت أن 14 شخصا آخر قيد التحقيق وأن إجمالي المبلغ المسروق من المتوقع أن يتجاوز مليون جنيه إسترليني.
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