بعد قرار "الداخلية" بتعديل الرسوم.. تعرف على أسعار المستخرجات الرسمية

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أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اليوم، القرار رقم 1618 لسنة 2018، بشأن تعديل قيمة استخراج جواز السفر المقروء آليًا، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية.

واستمرارا للخدمات التي تقدمها "الوطن" لقرائها، نستعرض أسعار المستخرجات الرسمية التابعة لعدة جهات منها، والتي جاءت كما يلي:

1 - السجل المدني:

يتولى قطاع مصلحة الأحوال المدنية "السجل المدني" التابع لوزارة الداخلية استخراج وثائق الأحوال المدنية المميكنة وبطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة وتسجيلها وإصدار الوثائق والمستندات الدالة عليها داخل وخارج البلاد، وهي:

- رسوم استخراج صورة قيد الميلاد المميكن بلغت قيمته الإجمالية 15 جنيهًا.

- رسوم استخراج صورة قيد الميلاد المميكن "لأول مرة" بلغت قيمته الإجمالية 32 جنيها.

- رسوم استخراج صورة قيد الوفاة المميكن بلغت قيمته الإجمالية 15 جنيها.

- رسوم استخراج صورة قيد الزواج المميكن بلغت قيمته الإجمالية 30 جنيها.

- رسوم استخراج صورة قيد الطلاق المميكن بلغت قيمته الإجمالية 30 جنيها.

- رسوم استخراج وثيقة قيد الأسرة والفردي المميكن بلغت قيمته الإجمالية 25 جنيها.

- كما ارتفعت رسوم وتكاليف إصدار بطاقة الرقم القومي أو بدل فاقد أو تالف أو تغيير بياناتها إلى 30 جنيهًا بالنسبة لرسوم إصدار بطاقة الرقم القومي بالاستمارة العادية، وللاستمارة العاجلة 105 جنيهات.

2– جوازات السفر المميكنة:

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، القرار الوزاري رقم 1618 لسنة 2018، في أكتوبر الماضي، لتعديل رسوم استخراج جواز السفر المقروء آليا، بعد 7 سنوات من تعديل الرسوم عام 2011.

يتم تحصيل مبلغ 335 جنيهًا قيمة استخراج جواز السفر المقروء آليًا شاملة الرسوم الخاصة بوزارة المالية، وقيمة التكلفة الفعلية لإصداره وطباعته، وتصبح الرسوم عند طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف 247 جنيها، خلاف الرسوم المقرّرة بموجب قوانين أخرى، ليصل الإجمالي إلى 458 جنيها و50 قرشا، وتضمن القرار، الذي نشرته "الوقائع المصرية"، ملحق الجريدة الرسمية، على أن يُعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.

3- صحيفة الحالة الجنائية:

جرى تعديل أسعار استخراج نموذج صحيفة الحالة الجنائية، في يوليو 2017، نشرت الجريدة الرسمية قرارا رقم 1229 لسنة 2017، الصادر من وزير الداخلية.

- نموذج صحيفة الحالة الجنائية العادية يحصل مبلغ قدره 10 جنيهات.

- نموذج صحيفة الحالة الجنائية العاجلة يحصل مبلغ قدره 15 جنيهًا.

- أما صحيفة الحالة الجنائية المميكنة تبلغ قيمتها 30 جنيهًا.

4- إقامة الأجانب:

نشرت الجريدة الرسمية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 153 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بعد موافقة مجلس النواب، في يونيو 2018، والتي جاءت كما يلي:

- طلب الحصول على الجنسية المصرية تبلغ قيمته 10 آلاف جنيه.

- طلب التصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجنبي بقيمة إجمالية 500 جنيه.

- طلب التصالح في التأخير في الإخطار عن إيواء الأجنبي أو مغادرته أو استخدامه تبلغ قيمته الإجمالية 500 جنيه.

- طلب التصالح في مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة تبلغ قيمته الإجمالية 500 جنيه.

- طلب التصالح مع الأجنبي في حالة عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده تبلغ قيمته الإجمالية 500 جنيه.

- طلب ترخيص بالإقامة أو بطاقة الإقامة أو تجديدهما تبلغ قيمته الإجمالية 500 جنيه.