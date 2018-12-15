محمد عطا يشعر بالسعادة تجاه اهتمام الإدارة الأمريكية المتزايد بأفريقيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أبدى سفير السودان في واشنطن تفاؤله بالاستراتيجية الجديدة التي أعلنها مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، الداعية إلى التوجه نحو إفريقيا وتطوير العلاقات الاقتصادية معها.

واعتبر السفير الفريق محمد عطا، في حديث نقلته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، (الجمعة) إن من شأن الاستراتيجية فتح أبواب العمل المشترك باعتبار أن السودان بلدٌ غني بمختلف موارده البشرية والطبيعية، وأنه في ذات الوقت يقود جهداً “هائلاً” لمكافحة الإرهاب وجميع أنواع الجريمة المنظمة فضلاً عن تعاونه الوثيق مع الوكالات الأمريكية في جميع المجالات .

وأبدى عطا ملاحظات حول ما ذكره بولتون في بند تقديم المساعدات الإنسانية، التي يدعو إلى تسليمها لمنظمات المجتمع المدني بدلاً من الحكومات لتجنب الفساد، حيث قال إن الفساد في العمل الإنساني يتسبب في تسييسه وتفاقمه، مؤكداً أن من أراد تقديم مساعدة إنسانية خالية من الفساد، فعليه أن يبتعد عن العمل الإنساني المُسيس.

وشدد عطا على أن مبدأ الشفافية يجب أن يكون راسخاً ومدمجاً في أي عمل إنساني، “لأن الدوران على الحكومات ليس بالضرورة أن يوقف الفساد”.

وقال سفير السودان في واشنطن، إنه يشعر بالسعادة تجاه اهتمام الإدارة الأمريكية المتزايد بأفريقيا التي تستحق الاهتمام رغم أنه جاء متأخراً نسبياً، وأوضح أن ما لفت انتباهه ما ذكره بولتون حول تبادل التجارة والاهتمامات بالإضافة إلى التنمية في أفريقيا، وكذلك مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر وكافة أنواع الجريمة المنظمة.

وقال بولتون في كلمةٍ ألقاها في مؤسسة هريتدج للأبحاث يوم (الخميس)، إن الأولوية الأهم لدى واشنطن تتمثل في تطوير علاقات اقتصادية في المنطقة الإفريقية لإتاحة فرص للشركات الأمريكية وحماية استقلال الدول الأفريقية وكذلك مصالح الأمن القومي الأمريكية.

وأضاف أن المنافسون على القوة العظمى، وتحديداً الصين وروسيا، يوسعون نفوذهم المالي والسياسي على نحو سريع في أنحاء أفريقيا، معتبراً إنهم يوجهون استثماراتهم في المنطقة عن عمد وعلى نحو عدائي لنيل أفضلية تنافسية على الولايات المتحدة“.