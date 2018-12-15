شكرا لقرائتكم خبر عن نزع ملكية أرض لصالح مسجد في عسير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض: كشفت مصادر مطلعة عن نزع أمانة منطقة عسير ملكية أرض مواطن لتداخل أرضه مع مسجد. وأوضحت المصادر – وفقًا لـ«عكاظ» – أن الأرض المنزوعة ملكيتها تداخلت أيضا مع قطع سكنية وحديقة وشارع بالمخطط. كما أعلنت بلدية محافظة النماص صدور قرار وزير الشؤون البلدية والقروية المتضمن الموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية العقارات لصالح شارع «بني بكر» (شارع الملك سلمان) الرابط بين طريق آل هية وطريق أبها – الطائف بمحافظة النماص. ودعت البلدية أصحاب العقارات إلى مراجعتها لتقديم نسخ صكوك ملكية العقار مع توثيق تاريخ تقديمه.

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