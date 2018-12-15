دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع خلل جديد في الفيس بوك يتيح لمطوري التطبيقات الوصول إلى صور المستخدمين ظهر على التقنية بلا حدود.

تتوالى إخفاقات شبكة الفيس بوك الإجتماعية هذا العام في حماية بيانات المستخدمين، حيث رصد من جديد خلل في الواجهة البرمجية الخاصة بالصور يتيح لمطوري التطبيقات الوصول إلى 6.8 مليون صورة خاصة بالمستخدمين.

قبل أن ينتهي عام 2018 ومع تأكيد شركة الفيس بوك على حماية بيانات المستخدمين، رصد خلل جديد في واجهة الصور البرمجية للتطبيق، حيث يتيح هذا الخلل لعدد 876 من مطوري التطبيقات التي يصل عددها إلى 1500 تطبيق، الوصول إلى 6.8 مليون صورة في حسابات المستخدمين.

وقد تأثر بهذا الخلل الجديد المستخدمين الذين قاموا بالفعل بالتسجيل بحساب الفيس بوك في تطبيقات أخرى، حيث يمكن لمطوري التطبيقات الحصول على تصريح بالدخول إلى صور المستخدم في حساب الفيس بوك عند التسجيل، حيث إستمر هذا الخلل لفترة 12 يوم بين 13 إلى 25 سبتمبر، وهي فترة كبيرة أتاحت بالتأكيد لمطوري التطبيقات الوصول إلى كم كبير من الصور في حسابات المستخدمين، بالرغم من إصلاح هذا الخلل وفقاً لتصريحات الفيس بوك.

وقد أمتد هذا الخلل إلى التصريح للمطورين الوصول إلى صور قد تم مشاركتها في Marketplace أو قصص الفيس بوك، هذا إلى جانب الصور التي تم مشاركتها في حساب المستخدم، أو الصور التي توجد في حساب المستخدم ولم يتم مشاركتها أيضاً.

من ناحية أخرى قدمت شركة الفيس بوك إعتذار جديد للمستخدمين لظهور هذا الخلل، كما أكدت على العمل مع المطورين خلال الفترة القادمة لحذف الصور من التطبيقات، أيضاً من المقرر أن تصل للمستخدمين الذي تأثروا بهذا الخلل تنبيهات خلال الفترة القادمة، على أن يتم توجيه المستخدمين إلى صفحة المساعدة التي تكشف للمستخدم التطبيقات التي تم التسجيل فيها بحساب الفيس بوك.

المصدر

هذا الموضوع خلل جديد في الفيس بوك يتيح لمطوري التطبيقات الوصول إلى صور المستخدمين ظهر على التقنية بلا حدود.