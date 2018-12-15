دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي “creator accounts”.. ميزة جديدة من انستجرام للشخصيات المؤثرة

© alqiyady “creator accounts”.. ميزة جديدة من انستجرام للشخصيات المؤثرة

ميزة جديدة يقدمها موقع التواصل الاجتماعي الشهير انستجرام، حيث يبدو أنها ستفيد المشاهير والمؤثرين على صفحات الموقع أكثر من أي شخص آخر، تحت اسم “creator accounts”.

ميزة انستجرام الأحدث

لا يتوقف تطبيق تبادل الصور والموقع الالكتروني المعروف انستجرام، عن تجربة كل ما هو جديد لإرضاء رواد منصات التواصل الاجتماعي، فيما تبين أنه تلك المرة يحرص على الاهتمام بالمؤثرين من بينهم، إذ يضع انستجرام مؤخرا ميزة خاصة تحت الاختبار، من أجل مشاهير الموقع تحديدا.

يختبر انستجرام حاليا خاصية “creator accounts” والتي يفترض بها أن توفر للشخصيات المؤثرة إمكانية تصفية الرسائل التي تصل إليهم عبر الموقع، لسهولة الفصل بين رسائل المعجبين والرسائل المهمة القادمة من الممولين، إضافة إلى فرصة تحليل البيانات، لمساعدتهم على المزيد من النجاح عبر صفحات الإنترنت.

تشير التقارير إلى أن الميزة الجديدة التي تخضع للاختبار حاليا، ربما تصدر مع بدايات العام المقبل، حيث ستصبح بديلة لحسابات الأعمال التقليدية التي أصدرها موقع الصور الأشهر منذ عام 2016.

حماية من الاختراق

في الوقت الذي ستساعد فيه خاصية تحليل البيانات المرفقة بميزة “creator accounts”، الشخصيات المؤثرة على تحليل ردود فعل المتابعين، فيما يخص جودة المحتوى الذي يقدمونه، فإن هناك فائدة أخرى لا تقل أهمية يمكن الاستفادة منها أيضا، حيث يمكن لخاصية التحليل الأحدث أن تعطي لاصحاب الحسابات حماية غير مباشرة من فرص اختراق حساباتهم.

تعمل خاصية تحليل انستجرام كبديل قوي للكثير من الأطراف غير المرخصة، التي تدعي القدرة على تحليل أرقام اصحاب الحسابات، بغرض سرقة بياناتهم وحساباتهم، لذا يمكن لانستجرام إذن أن يكون الوسيلة التحليلية الأكثر أمانا للمشاهير والمؤثرين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كان انستجرام قد أعلن مؤخرا عبر بيان رسمي عن اختبار خاصية “creator accounts”، حيث أوضح من خلاله الميزات المقترنة بتلك الميزة قائلا: “في ظل اعتماد صناع المحتوى بشكل متزايد على انستجرام، من أجل التواصل مع المتابعين كي تصبح علاماتهم التجارية أكثر شهرة، ومع قلة الإمكانات المتوفرة حاليا لهذا الغرض، نعلن عن ميزة “creator accounts” التي ستصدر قريبا لتسهيل الأمور على الشخصيات المؤثرة بأمان”.

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