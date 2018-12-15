دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هل تتحير كثيرا قبل تحديد مطعمك؟ خرائط جوجل تقدم الحل

ميزة جديدة توفرها خرائط جوجل حصريا لعشاق الأكلات الشهية، تحت اسم “For You”، حيث ترشح للمستخدم أفضل الأكلات والمطاعم القريبة منه، ولكن وفقا لاهتماماته الشخصية.

خرائطوالمطاعم

أحيانا ما نشعر بالرغبة في تناول الطعام، من دون أن نتمكن من تحديد نوع الطعام الذي نرغب حقا في تناوله، أو حتى المكان الأفضل للقيام بذلك من خلاله، إذ يبدو أن خرائط جوجل تدرك ذلك جيدا، لذا أصدرت تحديثها المبهر للمستخدمين، وخاصة لمن يعشقون زيارة المطاعم باستمرار.

أصدرت خرائط جوجل خاصية “For You” القادرة على إزالة حيرة المستخدمين جميعا، وذلك من خلال تحديد المطاعم والأكلات المفضلة إليهم بناء على اختياراتهم السابقة، حيث ستعمل الميزة عبر منصة “IOS”، لتمتد إلى نحو 130 دولة بنظام أندرويد، وذلك بعدما كانت الشركة الشهيرة قد أعلنت عن تلك الخاصية للمرة الأولى من قبل، خلال العام الحالي.

كيفية الاستفادة

في الوقت الذي تسهل فيه ميزة “For You” على المستخدم، طريقة تتبع المطاعم القريبة، والتي توفر على الأغلب الأكلات المفضلة لديه، يمكن الاستفادة من تلك الميزة الرائعة ببساطة عبر النزول لأسفل التطبيق، حيث ستجد زر يحمل اسم الميزة، يمكنك الضغط عليه لتشاهد أسماء المطاعم القريبة بما تحمل من أطباق لذيذة.

لا تعتبر ميزة “For You” هي الخاصية الوحيدة التي قدمتها خرائط جوجل من قبل، من أجل تحويل المستخدمين لأشخاص أفضل على الصعيد الاجتماعي، وخاصة فيما يتعلق بأمورهم المفضلة، حيث كانت الخدمة الشهيرة قد وفرت في فبراير من سنة 2017، خاصية تحديد قائمة الأماكن المفضلة، من أجل إرسالها للاصحاب أو أفراد الأسرة، سواء عبر الرسالة النصية والبريد الالكتروني، أو بالطبع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كذلك قدمت خدمة خرائط جوجل ميزات أخرى مهمة، في الأشهر والسنوات القليلة الماضية، من بينها إرسال “ETA” أو موقع الفرد الحالي للأصدقاء، التحكم في الموسيقى مباشرة عبر تطبيق الخدمة، التخطيط للعشاء، قبل أن تصدر الخدمة ميزة “For You” الأخيرة، والتي تأمل من خلالها الوصول لأعلى مستويات الرضا لدى المستخدمين، في ظل الاعتماد على رغباتهم الشخصية من أجل تحديد وجهاتهم.

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