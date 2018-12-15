شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان ومحمد بن زايد يشهدان ختام سباق فورميلاE بالسعودية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى ونائب رئيس مجلس الوزراء السعودى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية، ختام سباق "فورميلا E" المقامة فى محافظة الدرعية، بمشاركة 22 متسابقا يمثلون 11 فريقا عالمياً.



محمد بن سلمان ومحمد بن زايد

وقالت وزارة الخارجية السعودية عبر تويتر:"ولى العهد يشهد ختام سباق الفورميلا إي 2018 بمشاركة 22 متسابقا يمثلون 11 فريقا عالمياً".



محمد بن سلمان ومحمد بن زايد فى نهائيات فورميلا E

يذكر أن "فورمولا E"، فئة من سباقات الفورمولا التى تستخدم فيها السيارات التى تعمل بالطاقة الكهربائية فقط، وانطلقت فكرتها عام 2011، وتم الاعتراف بها من قبل الاتحاد الدولى للسيارات، وتعد أول بطولة أقيمت عام 2014، فى عاصمة جمهورية الصين الشعبية "بكين" ، وتأتى فى سباق مزدوج بطولة الموسم الخامس 2018، وذلك داخل محافظة الدرعية.



محمد بن سلمان يشهد نهائيات فورميلا E بالدرعية