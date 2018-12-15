شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. السعودية تحتفل بختام "الفورمولا".. ورئيس اتحاد السيارات يشكر المشاركين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل عدد من المواطنيين السعوديين، بنجاح فعاليات "سباق الفورمولا-إي الدرعية" الذى تستضيفه المملكة العربية السعودية بالرياض.

وردد المواطنون العديد من الهتافات منها: "دام عزك يا وطن "، فيما التف العشرات حول الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس الاتحاد السعودى للسيارات والدراجات النارية.

ووجه الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية رسائل خلال تصريح لـ"الخليج 365"، قائلا: "ألف شكر للأبطال والمنظمين هم الجنود الذى جعلوا السباق ينجح كل التقدير والاحترام لمن شارك ".