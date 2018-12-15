العثور على رئيس نقابة العاملين بالمجلس الوطني ميتاً داخل الحمام….

شهاب محمد - الخرطوم - جثة الخليج 365: توفى رئيس قسم التدوين ورئيس نقابة العاملين بالمجلس الوطني “محمد نجيب” مساء أمس (الخميس) إثر ذبحة داهمته بالحمام أثناء دوامه بالمجلس. وعلمت ( المجهر) أن الفقيد ظل متوفياً داخل الحمام لحوالي (12) ساعة حتى تم العثور عليه في الساعات الأولى من فجر (الجمعة).

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