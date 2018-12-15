الإفريقي التونسي يحشد (40) ألف مناصر لمواجهة الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الكاف

الخليج 365 :

حشد نادي الإفريقي التونسي حوالي (40) ألف مناصر للتواجد في ملعب رادس الدولي مساء الغد حينما يستقبل الهلال في ذهاب الدور الأول لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، وقد بيعت جميع تذاكر مباراة الهلال ومضيفه الإفريقي التونسي حتى ساعة متأخرة من ليلة أمس، فيما طالب أنصار الإفريقي بزيادة العدد عن (40) ألف مناصر بعد أن سمحت السلطات التونسية بهذا العدد الكبير تقديراً لإدارة النادي التونسي، ويعتبر الحشد الجماهيري المتوقع لمباراة الغد الأكبر من نوعه في تونس خلال السنوات الاخيرة بعد ان سمح لذات العدد بالتواجد خلال مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية بين الترجي التونسي والأهلي المصري.ويعول الإفريقي بصورة كبيرة على عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الهلال قبل التوجه نهاية الأسبوع الحالي صوب الخرطوم، وذلك لخوض مواجهة الإياب بالجوهرة الزرقاء والتي حدد لها الثالث والعشرون من الشهر الجاي