ماذا قال وزير خارجية إيران عن مستقبل العلاقة مع السعودية في وجود ابن سلمان

وبحسب وكالة "مهر" الإيرانية، قال ظريف في جلسة مداخلات في منتدى الدوحة 2018 في معرض رده على سؤال حول إجراءات الإدارة الأمريكية ضد إيران، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرر الانسحاب من الاتفاق النووي، وإذا أراد حاليا التفاوض مع إيران، فعليه أن يحدد هدفا معينا لهذه المفاوضات، ثم أشار إلى محادثات الرئيس الأمريكي مع الزعيم الكوري الشمالي.

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وقال متهكما: "نحن لا نتفاوض من أجل التقاط صورة تذكارية والتوقيع على وثيقة حوار مكونة من ورقتين".

وحول مستقبل العلاقات بين إيران والسعودية وخاصة في وجود الأمير محمد بن سلمان، أوضح ظريف أن السعودية لا تريد خفض حدة التوتر، "في الحقيقة السعوديون يعتقدون أن زيادة التوترات يصب في مصلحتهم"، مشيرا إلى تعاملهم مع قطر واحتجازهم رئيس وزراء لبنان، والعدوان على اليمن، بحسب الوكالة.

وأجاب وزير الخارجية الإيراني عن سؤال مدير الجلسة الذي تساءل عن تدخل إيران في شؤون دول المنطقة، قائلا: "من هو الذي يتدخل؟ هذه أمريكا التي تدخل في شؤون المنطقة، فبلدنا يقع في المنطقة".

وقد قوبلت إجابة الوزير بالاستحسان والتصفيق، قبل أن يغير مدير الجلسة سؤاله حول وجود قوات إيرانية خارج البلاد، فرد ظريف

"هذه منطقتنا وأينما تواجدت قواتنا أو أرسلنا مستشارين عسكريين فإن هذا الإجراء كان بطلب مباشر من ذلك البلد، فهل أمريكا لها نفس الادعاء؟".