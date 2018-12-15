أمير قطر يكشف أسباب تفاقم أزمات المنطقة ويضع الحل

وعزى أمير قطر أزمات مثل الهجرة واللجوء والفقر والإرهاب إلى عدم الالتزام بالمواثيق الدولية وقيم الحوار واحترام حقوق الإنسان.

وكتب تميم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تغريدة قال فيها، "لولا تراجع الالتزام بالمواثيق الدولية وقيم الحوار والتعايش وحقوق الإنسان والاحترام المتبادل لما تفاقمت أزمات منطقتنا وتكاثرت ولما تعمقت تحديات الهجرة واللجوء والفقر والتنمية والإرهاب التي تواجه عالمنا".



وتضمنت تغريدة أمير قطر حديثا عن الاحترام المتبادل بين الدول وتغليب قيم الحوار، وهو ما تعانيه قطر منذ مقاطعة بعض دول الخليج لها، بالإضافة إلى مصر.

وفي 5 يونيو/ حزيران من العام الماضي قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر؛ غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في "سيادتها الوطنية".

وبالمقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة؛ لكن هذا لم يحدث حتى الآن.

وتبذل الكويت جهود وساطة للتقريب بين الجانبين، إلا أنها لم تثمر عن أي تقدم حتى الآن.