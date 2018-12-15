الكويت تسمح للمستثمر الأجنبي بتملك أسهم البنوك دون سقف للملكية

محمد إبراهيم / الخليج 365

أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، السبت، قرارا یسمح للمستثمر الأجنبي بتملك وتداول أسھم البنوك الكویتیة بدون سقف لنسبة الملكية.

إلا أن القرار، حسب بيان للوزارة، اشترط موافقة بنك الكویت المركزي، في حالة تجاوزت نسبة ملكیة المستثمر الأجنبي نسبة 5% من أسهم رأسمال البنك، وذلك بعد توصیة من ھیئة أسواق المال بضرورة اتخاذ ھذه الخطوة.

وذكر البيان أن القرار يأتي ضمن جهود الكويت الهادفة إلى تطوير منظومة أسواق المال، وجذب الاستثمار الأجنبي من المؤسسات العالمية.

ويشكل الاستثمار الأجنبي حاليا ما نسبته 15 بالمائة فقط من قاعدة المستثمرين في بورصة الكويت ككل.

وتبلغ القيمة السوقية لقطاع البنوك الكويتية نحو 11.9 مليار دينار (39 مليار دولار)، تمثل 44 بالمائة من إجمالي قيمة الشركات ببورصة الكويت.

وتعتبر بورصة الكويت، رابع أكبر أسواق المنطقة من حيث القيمة السوقية، بعد السعودية وقطر والإمارات.‎