مصر.. العثور على مقبرة عمرها 4400 عام

القاهرة/ الخليج 365-

أعلنت القاهرة، السبت، العثور مقبرة فرعونية تعود لأكثر من 4400 عام، وصاحبها يدعى "واح تي"، وكان يعمل كاهنا ومشرفا على قصر الإله الملكي، وهو أحد القصور المعظمة للقدماء المصريين.

وأعلن خالد العناني وزير الآثار، نجاح البعثة الأثرية، فى اكتشاف مقبرة (واح تى) أحد كبار الموظفين بسارة (غربي القاهرة)، أواخر الأسرة الخامسة عمرها أكثر من 4400 عام لم تمس من قبل وتتميز بالألوان الرائعة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده الوزير للإعلان عن تفاصيل الكشف الأثري الجديد بمنطقة سقارة الأثرية(غربي القاهرة)، بحضور سفراء أجانب، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية

وبدوره،أوضح مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار خلال إعلان الاكتشاف أن طول المقبرة 10 أمتار وارتفاعها 3 أمتار ويجري العمل فى استكمال أعمال الحفائر بالمقبرة.

وتشهد مصر من وقت لآخر، الإعلان عن اكتشافات أثرية، وتزخر البلاد بآثار تعود لعهد قدماء المصريين الذين بنوا الأهرامات المصرية إحدى عجائب الدنيا السبع القديمة.

