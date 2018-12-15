“الغيث”: أسوأ ما رأيته مسؤولون يتحدثون عن إنجازات غير حقيقية ويعدون بأخرى مستقبلية بلاضمانات

صحيفة الخليج الإلكترونية

قال الدكتور، عيسى الغيث، خبير الفقه والقضاء، ورئيس مركز الوسطية، إن أسوأ ما رأيته في “بعض” المسؤولين عبر “العالم” أنهم يخبرون عن (إنجازات) حققوها؛ ولكنها غير حقيقية، ويعدون بإنجازات مستقبلية سيحققونها؛ ولكنها بلا ضمانات على إمكانية تحقيقها.

وأضاف الغيث في تغريدة له على “تويتر”: إن ذلك فضلاً عن كفالة تحقيق “مثلث الإنجاز” وهو: سرعة مدة الإنجاز، وارتفاع جودة الإنجاز، وانخفاض مبلغ الإنجاز.