أرامكو: فتح باب التقديم في تخصصات معينة ببرنامج #الابتعاث الجامعي 2019

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت شركة أرامكو أن الاثنين القادم سيكون موعدًا للتقديم في برنامج الابتعاث الجامعي لغير الموظفين (CDPNE)، لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية، ولمدة أسبوع.

وأوضحت شركة أرامكو، في بيان صادر عنها اليوم، أن تقديم الطلاب والطالبات في البرنامج الذي يعد أحد المصادر الأساسية لشغل الوظائف المهنية والتقنية في أرامكو، يتم عن طريق الرابط التالي: https://goo.gl/Y3N69z ، مضيفة أن التخصصات المتاحة لخريجي الثانوية العامة (الطلاب) لعام 2019 تشمل: الهندسة الكيميائية والمدنية والميكانيكية والبيئية، وكذلك الكيمياء والمالية، ونظم المعلومات الجغرافية، وهندسة وعلوم المواد، وإدارة الأمن، والجيولوجيا، وعلوم البحار، وعلوم الكمبيوتر وأمن الكمبيوتر، والقانون الجنائي، والجيوفيزياء، وهندسة البترول والبحار والبرمجيات، وإدارة سلسلة التوريد، وهندسة الجيوماتكس، وهندسة السلامة، وهندسة النظم.

أما التخصصات المتاحة لخريجات الثانوية العامة (الطالبات) لعام 2019م، فتشمل: الكيمياء، والهندسة الكهربائية والكيميائية والميكانيكية والمدنية، وإدارة سلسلة التوريد، والجيولوجيا، علوم الكمبيوتر وأمن الكمبيوتر، الجيوفيزياء، وعلوم وهندسة المواد، والمالية، والمحاسبة، وهندسة اتصالات وبرمجيات وبترول وجيوماتكس، وإدارة الموارد البشرية.

وبعد إتمام برنامج الإعداد الجامعي بنجاح على مدى سنة دراسية كاملة في مدينة الظهران، يتم ابتعاث الطلاب والطالبات إلى أفضل الجامعات العالمية لدراسة مختلف التخصصات حسب احتياجات الشركة، وبعد إكمال فترة الابتعاث والحصول على الشهادة الجامعية بنجاح، يعين الخريجون والخريجات كموظفين مهنيين في أرامكو.

وتشمل المزايا أثناء برنامج الإعداد الجامعي، تقديم مبلغ شهري 3500 ريال سعودي لكل طالب وطالبة، وتوفير السكن، ومواصلات مجانية، ورعاية صحية، بينما تشمل مزايا الدراسة الجامعية، تغطية تكاليفها، وراتبًا شهريًّا طوال فترة الدراسة، ومكافأة للتفوق، وتذكرة سفر ذهابًا وعودة لكل عام دراسي، وعلاجًال طبيًّا.

ومزايا ما بعد التخرج تشمل، راتبًا شهريًّا لكل شهر ميلادي بالإضافة إلى راتب إضافي خلال شهر رمضان، وبدل سكن سنوي يعادل ثلاثة أضعاف الراتب الأساسي الشهري، وحوافز إضافية حسب مكان العمل، ورعاية صحية له ولعائلته، ومواصلات مجانية.