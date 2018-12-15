شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة.. مريضة الخطأ الطبي تخرج مقصوصة المعدة بعد 45 يوماً بلا تقرير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:

في واقعة متكررة خرجت المريضة مرام اللهيبي بعد 45 يوماً من التنويم في المستشفى الخاص مرتكب الخطأ الطبي بالمدينة، بجرح غائر وبدون تقرير يشرح حالتها، حيث ترقد المريضة في المنزل، وذلك عقب ما نشر عن قضيتها.

ويتخوف الزوج من المضاعفات التي قد تلحق بالزوجة عقب خروجها من المستشفى الخاص وعدم تحويلها لمستشفى حكومي أو آخر، حيث لا تحمل المريضة أي تقرير طبي يشرح الحالة والإجراء الذي قام به المستشفى والخطة العلاجية.

ووفقاً لـ “الوطن” فقد خرجت أمس الزوجة عقب تنويمها طول الفترة الماضية، ومع هذا لم تحصل على تقرير طبي يشرح حالتها والخطة العلاجية التي حصلت عليها، حيث رفض المستشفى إعطاءهم التقرير.

فيما أكد “عبد المجيد علام” أن زوجته المريضة خرجت ومازال الجرح مفتوحاً وعُرضة لأي مضاعفات والتهابات، ولا نستطيع الذهاب بالمريضة لأي مستشفى بجرح غائر وبلا تقرير من المستشفى المعالج، وقد تم نقلها إلى المنزل للمتابعة واستكمال العلاج مع فرصة تعرضها لمضاعفات والتهابات لبقاء الجرح غير ملتئم.