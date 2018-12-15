شكرا لقرائتكم خبر عن بقرار من وزير الداخلية.. «الخليفة» أميناً عاماً للجنة مكافحة المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدر صاحب السمو الملكي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، قراراً بتكليف العميد خليفة بن علي الخليفة، أميناً عاماً للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. ووفقاً للقرار يبدأ «الخليفة» ممارسة مهام عمله في 4 / 4 / 1440 هـ.

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