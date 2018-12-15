دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع أول فيديو ترويجي من سامسونج لواجهة مستخدم One ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت العملاق الكوري مقطع ترويجي جديد تستعرض فيه ملامح ومميزات واجهة مستخدم One التي ترتكز على تحديث Android 9.0 Pie.

يترقب الكثير من المستخدمين الإصدار الثابت من واجهة مستخدم One التي ترتكز على نظام تشغيل Android 9.0 Pie، بعد أن بدأت سامسونج مؤخراً في دفع الإصدار التجريبي من واجهة المستخدم لبعض من مستخدمي هواتف Note9 في بعض المناطق.

ومن جديد كشف العملاق الكوري عن مقطع ترويجي تستعرض من خلاله مميزات وتصميم واجهة المستخدم، حيث تظهر واجهة One بتصميم واضح بسيط، يدعم التحكم السريع بيد واحدة للمستخدم، حيث يمكن للمستخدم التمرير والتفاعل بشكل سريع مع المحتوى في واجهة المستخدم.

يذكر أن واجهة One تنطلق خلال الفترة القادمة إلى الإصدارات الأخيرة من هواتف سامسونج المميزة، حيث من المقرر أن تنطلق إلى مستخدمي كلاً من هواتف Note9 ، وGalaxy S9، و Galaxy S9 بلس في شهر يناير من العام المقبل، كما تتوفر لاحقاً لكلاً من هواتف Galaxy S8، وGalaxy S8 بلس، إلى جانب Note8.

المصدر

هذا الموضوع أول فيديو ترويجي من سامسونج لواجهة مستخدم One ظهر على التقنية بلا حدود.