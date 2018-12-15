شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس العالمى للتسامح يشيد برسالة الإمارات فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمى للتسامح والسلام، بمبادرة الشيخ محمد بن راشد، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتسمية عام 2019 عامًا للتسامح في الإمارات.

وأكد الجروان في بيان رسمي اليوم السبت، أن هذا يأتي في إطار تعزيز الدور العالمي الذي تلعبه الدولة كعاصمة للتعايش والتلاقى الحضارى، مؤكدًا أن هذه المبادرة تمثل امتدادًا حقيقيًا للقيم التي أرساها ورسخها فى وجدان أمته المغفور له الشيخ زايد.

ودعا العالم لضرورة تطبيق نهج وثقافة دولة الإمارات في التسامح، والعمل على إرساء قيم التسامح ونبذ التطرف والإنفتاح على الثقافات والشعوب كتوجه مجتمعي عام تنخرط فيه فئات المجتمع كافة.

وقال رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام: "لقد عشنا عام زايد ٢٠١٨ والذي شهد العديد من الفعاليات والمبادرات المحلية والعالمية لتخلّد ذكرى القائد المغفور له الشيخ زايد وتمجّد أثره وإرثه وترسّخ القيم التي غرسها وعمل جاهدًا لنشرها عبر مبادرات تعاونية ومبتكرة، وهو ما نتطلع لرؤيته وإحياءة كل عام، آملين أن يحمل كل عام أمنية من أماني "زايد الخير" التي نعيشها".

وتابع: "إن أكثر ما تفخر به الإمارات هي رسالة التسامح التي تحملها للعالم"، معربًا عن أمنيته في أن تسود تلك الرسالة لتصبح نهجًا عالميًا لكافة بلاد العالم في مواجهة الأفكار الإرهابية والمتطرفة.

وشدد في ختام بيانه، على أن المجتمعات التي تؤسس على قيم ومبادىء التسامح والمحبة والتعايش هي التي تستطيع أن تحقق السلام والأمن والاستقرار والتنمية بجميع جوانبها وهي التي ترتقي بطموحات وإنجازات أوطانها في مسيرتها نحو المستقبل.