لهذا السبب تم ايقاف الاعلامي الواثق جار العلم…..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشفت معلومات عن إيقاف المذيع الواثق جار العلم بشرى من الظهور إعلامياً في قناة أمدرمان أو أي قناة أخرى. وبحسب متابعات ترجع الأسباب حول حديثه الأخير عن حريق سوق أمدرمان ، الإعلامي الواثق جار العلم من المذيعين الذين لهم كاريزما خاصة في التقديم الإذاعي، ظهر صوته وعرفه الناس من خلال راديو الرابعة وأخيرًا فضائية امدرمان.

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