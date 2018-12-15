حريق هائل بمنزل مسؤول كبير بالكلاكلة….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: التهم حريق هائل منزل العقيد شرطة (عامر فضل الله يوسف) بهيئة الجمارك، مما أدى لخسائر في الممتلكات دون وقوع خسائر في الأرواح، وذلك بضاحية الكلاكلة جنوب الخرطوم. وكشف مصدر حسب صحيفة المجهر أن الحريق اندلع بسبب التماس كهربائي بأحد المكيفات، وقضى الحريق على أجزاء واسعة من المنزل، وبلغت الخسائر مليار جنيه، و أوضح المصدر أن شرطة الدفاع المدني ساعدت في إخماد الحريق وحالت دون وصول النيران إلى بقية الغرف.

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