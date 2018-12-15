النيابة تنبش جثة شاب لتورط نظامين في قتله….

شهاب محمد - الخرطوم - الشرطة الخليج 365: وجهت نيابة الشواك بولاية القضارف، بتدوين بلاغ تحت المادة (130) ضد (5) أشخاص، بينهم نظاميان وامرأتان شاركوا في جريمة قتل شاب بالمدينة السكنية (8) بمحلية الفشقة، وكانت النيابة قد أمرت بنبش جثة الشاب بطلب من أسرته بعد اكتشاف أحد أفراد الشرطة أن هنالك أدلة تشير إلى وجود آثار طلق ناري في رأس المجني عليه الذي وجدت جثته في إحدى المناطق قرب المدينة، وجاء قرار الطبيب الشرعي بوجود آثار طلق ناري وتم تحويل البلاغ من المادة (51) إلى المادة (130).

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