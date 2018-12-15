العثور على جثة طفل داخل مجرى مائي بالحاج يوسف….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قادت رائحة كريهة إلى العثور على جثة طفل حديث الولادة، ملفوفة بملاءة ملقية داخل مجرى مائي بضاحية الحاج يوسف الردمية.

وكشف مصدر لـ(المجهر) أن أحد المواطنين كان قد اشتم رائحة كريهة واتضح له لاحقاً أنها جثة لطفل حديث الولادة، وعلى الفور قام بتدوين بلاغ بقسم شرطة شرق النيل.

وقال المصدر إن الشرطة فور تلقيها للبلاغ أوفدت تيماً من الأدلة الجنائية للخور، حيث قامت برفع الجثة وتحويلها إلى المشرحة، فيما دونت الشرطة بلاغاً بالوفاة في ظروف غامضة.

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