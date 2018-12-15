شاب يقتل ابن عمه طعناً بالسكين لهذا السبب…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: سدد رجل طعنات قاتلة لابن عمه بعد اندلاع خلاف بينهما حول بقايا قصب الذرة، وذلك بقرية شاشينا بمحلية القريشة بولاية القضارف.

وطبقاً لمصادر (المجهر)، أن خلافاً نشب بين الجاني والمجني عليه داخل مشروع زراعي عندما حاول الجاني منع الضحية من إدخال قطيع من الماشية لأكل بقايا القصب، الأمر الذي أدى إلى وقوع مشادات كلامية، استل الجاني على إثرها نصلاً وسدد له ثلاث طعنات قاتلة أودت بحياته في الحال، وتم إخطار الشرطة التي أرسلت تيماً إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة القضارف، وتدوين بلاغ بقسم شرطة شاشينا، بالقتل العمد وتوقيف المتهم رهن التحقيق.

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