- 1/2
- 2/2
وذكرت القناة العاشرة العبرية، مساء اليوم، السبت، أن الجنرال أمير إيشيل، قائد سلاح الجو الإسرائيلي السابق، أوضح أن حزب الله اللبناني لا يعلم القدرات التقنية الإسرائيلية، وبأنه سيخسر كثيرا إذا ما تهور وحاول الدخول في مواجهة مع إسرائيل.
© REUTERS / Ali Hashisho
وأفادت القناة العبرية بأن الجنرال إيشيل ذكر أن الجيش الإسرائيلي زاد من قواته التقنية والتكنولوجية وقدراته العسكرية في الفترة الأخيرة، وبأنه لا يرغب في مواجهة حزب الله عسكريا.
وأضاف الجنرال الإسرائيلي أن بلاده حاولت وتعمل، دوما، على عرقلة وصول أية أسلحة إيرانية إلى حزب الله اللبناني.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أطلق، في الرابع من الشهر الجاري، عملية عسكرية أسماها "درع الشمال" لكشف وتدمير ما قال إنها أنفاق هجومية حفرها "حزب الله" اللبناني واخترقت عدة نقاط على طول الحدود مع لبنان.
شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال إسرائيلي سابق يهدد "حزب الله": لا يعلمون حجمنا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .