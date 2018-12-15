شكرا لقرائتكم خبر عن موجز "السعودية 365".. بشرى سارة لأبناء المملكة والان مع التفاصيل

خلال الساعات الماضية، شهد المملكة العربية السعودية عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:

القيادة تهنئ ملك البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك سلمان -باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية- عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب البحرين الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد خادم الحرمين بتميُّز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع إلى تعزيزها وتنميتها في المجالات كافةً.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ برقية تهنئة مماثلة إلى ملك البحرين، أعرب فيها عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

الأمير محمد بن سلمان يشرف سباق فورمولا إي الدرعية

شرف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، سباق فورمولا إي للسيارات الكهربائية، الذي يختتم اليوم، وتشرف عليه الهيئة العامة للرياضة.

وشهد السباق إقبالًا كبيرًا من قبل جمهور السباقات العالمية للفورمولا، والسياح والزوار من جميع أنحاء العالم، لا سيما الحضور الكبير من قبل جمهور المملكة؛ حيث كان لتنوع الفعاليات المصاحبة دور بارز في حضور كبار الفنانين العالميين والعرب الذين أشعلوا فتيل التنافس على جذب أكبر عدد من الزوار خلال اليومين الماضيين، في ظل ما تقوم به كافة القطاعات الخدمية والحكومية من تقديم الخدمات اللوجستية للشركات المشاركة وللمشاركين من جميع أنحاء العالم.

كما شهدت العاصمة الرياض حراكًا اقتصاديًّا وسياحيًّا أسهم في رفع نسبة الإشغال في الفنادق والمطاعم والمقاهي والأسواق التجارية، في حين توافدت شركات عالمية في قطاع السيارات وقدمت العديد من عروضها للزوار شملت إطلاق صالات العرض لأضخم السيارات العالمية وأشهر الشركات التي دخلت السوق السعودي مؤخرًا.

"الإسكان" تخصص 14 ألف خيار في الدفعة الأخيرة من برنامج سكني لعام 2018

أعلنت وزارة الإسكان، اليوم السبت، تخصيص 14 ألفًا و789 خيارًا سكنيًّا وتمويليًّا في الدفعة الثانية عشرة والأخيرة لعام 2018.

وقالت الوزارة، خلال مؤتمر صحفي لبرنامج سكني في دفعته الثانية عشرة، إنها تطمح في البرنامج للوصول إلى كافة المستفيدين بتلبية رغباتهم وتحقيق أهدافهم السكنية.

الإحصاء: ارتفاع نصيب الفرد من الدخل القومي إلى 22 ألفًا و272 ريالًا

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر الحساب الجاري لميزان المدفوعات حقق فائضًا بلغت نسبته 9.82% إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من 2018، في حين كانت نسبة العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى الناتج المحلي الإجمالي 3.24% خلال الربع الثاني من 2017م.

وأكدت الهيئة -في تقرير تطوير المالية العامة وتأثيرها في نمو المالية العامة السعودية- أن قيمة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني لعام 2018م، ارتفعت بنسبة 14.91% إلى 21 ألفًا و997 ريالًا، مقارنةً بالربع الثاني من عام 2017.

وأشارت إلى أن قيمة نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في الربع الثاني لعام 2018م ارتفعت 14.20% إلى 22 ألفًا و272 ريالًا، مقارنة بالربع المقابل من العام السابق.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن هذا المؤشر يعبِّر عن قدرة الفرد على حصوله على السلع والخدمات الاستهلاكية، ويعطي انطباعًا عن متوسط دخل الفرد في المملكة بمعدل سنوي ومعدل ربع سنوي، ويُستخدم كأحد مقاييس التنمية الاقتصادية لدول العالم، وللمقارنة بين بلد وآخر.

كما أصدرت الهيئة مؤشر الادخار الإجمالي للربع الثاني لعام 2018م، مفيدةً فيه بأن إجمالي الادخار بلغ 242 مليارًا و497 مليون ريال بارتفاع نسبته 29.13%، مقارنةً بقيمته في الفترة نفسها من العام السابق البالغة 187 مليارًا و793 مليون ريال، فيما ارتفعت نسبة الادخار الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من 2018م بنسبة 33.09% مقابل 30.18% في الفترة المماثلة من العام السابق.