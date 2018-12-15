شكرا لقرائتكم خبر عن عن ماذا بحث السعوديون اليوم؟.. تريندات "جوجل" تكشف مفاجأت والان مع التفاصيل

أعلنت شركة جوجل عن أكثر الكلمات التي بحث عنها السعوديون على محرك البحث، اليوم السبت، وتلك النتائج البحثية متعلقة بما شغل المصريون خلال الساعات الماضية.

وفيما يلي يقدم "السعودية 365" أبرز الموضوعات التي بحث عنها السعوديون في محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، مصحوبة بآخر الأنباء التي تداولت عن تلك الموضوعات.

جليلة

أثارت الفنانة المغربية جليلة الكثير من الجدل بتصريح جاء فيه إنها تفعل الكثير من الأمور المحرمة.

جليلة قالت في إحدى لقاءاتها التلفزيونية إنها لن تكذب بل تعترف بأنه ظهورها بملابس تكشف معالم جسمها ومن دون حجاب هو حرام.

وأضافت الفنانة المغربية إن ظهورها عبر مواقع التواصل الإجتماعي بملابس ضيقة يعني "بعمل حرام، لكن من ناحية أخرى أنا لست مقصرة مع ربي".

من ناحية أخرى تحدثت المغربية جليلة عن علاقة عاطفية جمعتها بفنان مصري ورفضت ذكر اسمه، لكنها أيضا استفاضت في شرح تفاصيل خاصة عن علاقتهما المنتهية، والحرب التي قالت إن زوجته الحالية تشنها عليها.

نور الدين مرابط

فاز الدولي المغربي نور الدين مرابط، لاعب فريق "النصر" السعودي لكرة القدم، بجائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي الممتاز عن الجولة الثانية عشرة، حاصدًا بهذا الفوز ثمار جهده وتألقه أمام جاره الهلال بديربي الرياض الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما في ملعب جامعة الملك سعود.

وأعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، أن المهاجم المغربي نور الدين مرابط اختير كأفضل لاعب في الدوري السعودي الاحترافي عن الجولة الثانية عشرة، نتيجة مجهوده الكبير وأدائه اللافت بديربي الرياض، بعد أن أسهم بتمريرتي ليقود قادت فريقه إلى تحقيق التعادل بهدفين لمثلهما أمام الهلال، بعدما كان متأخرًا في النتيجة بهدفين نظيفين.

واستحوذ نادي "النصر" على جوائز الأسبوع الثاني عشر، بعد أن فاز مدربه المؤقت البرتغالي هيلدر كريستوفاو بجائزة أفضل مدرّب عقب تعادله بملعب مضيفه الهلال؛ فيما حصل جمهور الهلال على جائزة أفضل جمهور عن الجولة نفسها.

و احتفى فريق النصر بلاعبه مرابط، ونشر تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يبارك فيها لمهاجم الأسود حصوله على الجائزة المرموقة؛ وهي الخطوة ذاتها التي قام بها مع مدربه البرتغالي هيلدر كريستوفاو.

سمسم

يقدم برنامج الأطفال الأمريكي الشهير "شارع سمسم"، شخصية بلا مأوى لأول مرة، بهدف رفع الوعي لدى مشاهديه الصغار حول معاناة المشردين حسب ما نقلته الـ"بي بي سي" أمس.

وتعيش "ليلي"، وهي طفلة في السابعة من عمرها، مع والديها في بيت أحد الأقارب بعدما فقدوا منزلهم، وقد ظهرت وهي تتحدث للدمية الشهيرة "إلمو" عن حالها أثناء رسم قوس قزح.

وعندما استخدم الاثنان اللون البنفسجي، تذكرت لون غرفتها، وأخذت تحكي كيف أنها تفتقدها، ثم قالت بنبرة حزينة: "لم أعد أريد التلوين"، وعلّق محبو برنامج الأطفال الشهير على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلين إنها ليست أول دمية بلا مأوى في البرنامج.

وأشاروا إلى أن "أوسكار ذا غروتش"، الذي يتخذ من برميل قمامة مكانا يعيش فيه، "كان مشردا منذ حرب فيتنام" ، لكن بما أن "أوسكار" اختار برميل القمامة ليعيش فيه، وغنّى أغنيته المعروفة "أحب القمامة"، فربما يعد هذا اختياره.

وتقول منظمة "ورشة سمسم"، وهي مجموعة غير ربحية تقف وراء برنامج "شارع سمسم"، إن أكثر من مليوني ونصف مليون طفل في الولايات المتحدة يعانون التشرد - نصفهم تقريبا تحت سن السادسة.

وتضيف المنظمة: "نعرف أن الأطفال المشردين غالبا ما يعانون من صدمات نفسية حادة"، إضافة إلى معاناة التشرد، فإنهم ربما عانوا من مشاكل مثل "فقر أو عنف أسري أو صدمات أخرى سببت عدم وجودهم في منازلهم" .