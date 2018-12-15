عسير.. وفاة وإصابة مصريَّيْن «صعقًا» أثناء تركيب أعمدة إنارة (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - عسير: شهد مركز «أحد ثربان» بعسير -حادثاً مؤسفاً – أسفر عن وفاة عامل وأُصيب آخر من جنسية عربية، بالصعق الكهربائي؛ وذلك أثناء قيامهما بتركيب أعمدة الإنارة للشوارع الفرعية بالمركز. وبحسب “العلاقات العامة” لبلدية المجاردة فقد تعرَّض عاملان -من الجنسية المصرية- من العمال التابعين لإحدى المؤسسات المتعاقدة مع البلدية للصيانة والتركيب لصعق كهربائي؛ مما نتج عنه وفاة أحدهما وإصابة الآخر.

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