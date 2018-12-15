شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تعلن الاكتفاء ذاتياً من هذه المحاصيل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

قالت وزارة البیئة والمیاه والزراعة: إن المملكة اكتفت ذاتیاً في عدد من منتجات الخضراوات، مبینة أنه لا تتوفر لديها إحصائیة دقیقة بشأن الاكتفاء الذاتي من منتجات الفواكه.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله أبا الخیل، أن المملكة اكتفت ذاتیاً في أهم المحاصیل كالطماطم، والخیار، والفلفل، والبطاطس، لافتاً إلى أن اكتفاء المملكة فیما يتصل بمنتجات الفواكه قد يصل إلى 30 %باستثناء التمور، بحسب “الاقتصادية”.

وأبان أنه من المتوقع أن يتم التوسع في زراعة الفواكه والخضراوات خاصة بعد توقف زراعة الأعلاف، حیث سیتم التركیز على زراعة أنواع من الفواكه والخضراوات التي تلائم الطقس الجاف بالمملكة.

وأضاف أن الوزارة تشدد على أهمیة الاهتمام بزراعة أفضل الأصناف والتركیز علیها لضمان الجودة وزيادة الإنتاج،

مع تطبیق الممارسات الزراعیة الجیدة التي تضمن أمن وسلامة المنتج، وتحقیق العائد الاقتصادي المجدي للمزارع.