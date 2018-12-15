العراق يستدعي السفير التركي للاحتجاج على اختراق مجاله الجوي

قال بيان صادر عن الخارجية العراقية، يوم الجمعة، إنها استدعت السفير التركي في بغداد للاحتجاج على اختراق المجال الجوي العراقي.

وأعلن قيادي في وحدات حماية سنجار التابعة لحزب العمال الكردستاني غرب الموصل أن طائرات حربية تركية شنت، مساء الخميس، غارات مكثفة على مقرات العمال الكردستاني في سنجار وجبال قرجوغ، في قضاء مخمور جنوب غرب أربيل.

وقال قيادي في وحدات حماية سنجار (قوات من المسلحين الإيزيديين) التابعة لحزب العمال الكردستاني التركي المعارض، في اتصال مع "العين الإخبارية"، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إن طائرات حربية تركية شنت، الخميس، غارات مكثفة استهدفت مقرات حزب العمال الكردستاني في مجمع غر عزير (القحطانية) جنوب سنجار وقرية سكيني ومنطقة باب شلو (شمال سنجار) ومناطق في الجبل.

وأضاف أن الطائرات شنت، في الوقت ذاته، غارات أخرى على مواقع العمال الكردستاني في جبل قرجوغ في حدود قضاء مخمور"، لكنه امتنع عن ذكر الخسائر التي لحقت بالعمال الكردستاني جراء الغارات".

واعترفت رئاسة الأركان العامة للجيش التركي، في بيان لها، بأن طائراتها الحربية شنت غارات عدة على مواقع ومقرات مسلحي حزب العمال الكردستاني في سنجار.

وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عدة مرات باجتياح مدينة سنجار التابعة لمحافظة نينوى شمال العراق، كان آخرها التهديد الذي أطلقه في مارس/آذار الماضي.