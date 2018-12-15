الحكومة المصرية تنفي 9 شائعات أبرزها بيع الأهرامات

نفى مجلس الوزراء المصري صحة 9 شائعات انتشرت خلال الأسبوع الماضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها بيع الأهرامات وبيع أصول وممتلكات الأوقاف وغيرها من الموضوعات التي أثارت جدلاً.

بيع الأهرامات

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عدم صحة ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية من أنباء عن قيام وزارة الآثار ببيع الأهرامات السياحية لإحدى الدول العربية مقابل مبالغ ضخمة.

وشددت وزارة الآثار على حرصها التام على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري الذي يمتد عبر آلاف السنين بربوع الوطن، لأهميتها وقيمتها التاريخية وكل ما يتردد هي مجرد شائعات هدفها إثارة البلبلة والنيل من جهود الوزارة الخاصة بسلسلة من الاكتشافات الأثرية الأخيرة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم توقيع عقد مع إحدى الشركات المصرية السياحية لتقديم وتشغيل الخدمات في المواقع الأثرية، لتحسين كافة الخدمات المقدمة للسائحين.

إعلام مجلس الوزراء: نتعامل مع الشائعات بشكل فوري

وقالت الدكتورة نعايم سعد زغلول مديرة الإعلام بمركز معلومات مجلس الوزراء المصري، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، إنه "يتم التعامل مع الشائعات بشكل فوري، حيث يرصدها المركز ويقوم بالتواصل مع الجهة المختصة بها فورا، لاستيفاء المعلومات الصحيحة، ويتم صياغتها من مصدرها ونشرها على الفور من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الرسمية".

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة تماما للأخبار التي تداولتها بعض المواقع بشأن بيع أصول وزارة الأوقاف، مؤكداً أن مشروع قانون هيئة الأوقاف الجديد الجاري مناقشته من قبل مجلس النواب يهدف إلى استثمار ممتلكات الأوقاف وليس بيعها.





حملة 100 مليون صحة مبادرة رئاسية مصرية

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما أثير في مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية أن حملة "100 مليون صحة" ليست مبادرة مصرية رئاسية وإنما منحة من منظمة الصحة العالمية.

وكشفت وزارة الصحة والسكان أن حملة "100 مليون صحة" مبادرة مصرية رئاسية أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف الاطمئنان على صحة المصريين والقضاء تماماً على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية.

ونفت الحكومة ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بإلغاء الصف الثالث من المرحلة الثانوية العامة واقتصارها على سنتين فقط.

لا صحة لانخفاض الاحتياطي الأجنبي

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تم التواصل مع البنك المركزي الذي نفى بدوره الأخبار التي ترددت حول انخفاض أرصدة احتياطي النقد الأجنبي لمصر من 44 إلى 12 مليار دولار.



ويصدر مركز الإعلام بمجلس الوزراء تقريراً أسبوعياً لتفنيد الشائعات والرد عليها.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن المرحلة الثانوية كما هي تماماً بصفوفها الثلاثة ولم يطرأ عليها أي تغيير، مشددة على أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، خاصة في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.



ونفى المركز الإعلامي لمركز الوزراء صحة ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الإخبارية أن الحكومة تخصص مبلغ مليار و300 مليون جنيه لترميم المعابد اليهودية وإعادة إحياء التراث اليهودي فقط.

وكشفت وزارة الآثار أن ما تم تداوله عار تماما من الصحة، ولم تخصص الحكومة المبلغ المذكور لترميم المعابد اليهودية فقط، وأن المبلغ المعتمد مخصص لترميم وصيانة عدد من الآثار المصرية على مستوى الجمهورية ومن ضمنها "المعبد اليهودي بالإسكندرية".

وأكدت الحكومة أنه لا صحة للأخبار الخاصة بإنشاء محرقة ضخمة في محافظة دمياط بما يسبب خطرا بالغا على البيئة.





ونفت وزارة الصحة، صحة ما تردد من أنباء بتفشي وباء الالتهاب السحائي بمدارس محافظة الغربية، مؤكدة أن المحافظة خالية من هذا الوباء والوضع الصحي آمن بها تماماً.



وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى عدم صحة ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن جدول امتحانات الثانوية العامة لهذا العام الدراسي، والذي زعم بدء الامتحانات 8 يونيو 2019 بأداء الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وانتهائها 29 يونيو 2019، بأداء امتحان مواد الأحياء والديناميكا وعلم النفس والاجتماع.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن حقيقة ذلك بأنها لم تعلن عن الجدول الرسمي حتى الآن، مؤكدة أن ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين طلاب المرحلة الثانوية العامة وأولياء الأمور.