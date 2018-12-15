شكرا لقرائتكم خبر عن 2019 عام التسامح فى الإمارات.. كلمات مؤثرة للشيخ زايد (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع إعلان 2019 عام التسامح فى الإمارات، ننشر فيديو يحمل كلمات مؤثرة للشيخ زايد آل نهيان مؤسس دولة الإمارات، عن قيم التسامح.

وقال الشيخ زايد فى هذه الكلمة: "التسامح واجب وإذا كان أعظم العظماء الخالق عز وجل يسامح، ونحن بشر خلقنا ما نسامح، نحن بشر لكننا أخوان واللى بيسير على هذا الطريق واللى بيسير على هذاك واللى بيسير على هذا.. المصيب هو أخو والغلطان هو أخو ليش ما نساعد الغلطان نجيبه إلى الصواب، ونسامح الغلطان إذا غلط حتى يفهم إن نحن ننجده وما نتركه ،ولا ننبذه بل ننجده ونساعده حتى يجى على الطريق الصحيح".

وكان الشيخ محمد بن راشد، رئيس مجلس الوزراء، أعلن صباح اليوم السبت، أن الإمارات قررت تخصيص عام 2019 باعتباره عام للتسامح فى الإمارات، قائلا: "التسامح هو عنوان المجتمعات المتقدمة فكريا وإنسانيا، تعزيز الدور العالمي الذي تلعبه الدولة كعاصمة للتعايش والتلاقي الحضاري من أدوات التمكين الحضاري، وضمان لاستقرار وازدهار الأمم.