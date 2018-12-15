شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبي: التسامح هو عنوان المجتمعات المتقدمة فكرياً وإنسانياً والان مع التفاصيل

أكد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن التسامح هو عنوان المجتمعات المتقدمة فكرياً وإنسانياً، وأداة من أدوات التمكين الحضاري، وضمان لاستقرار وازدهار الأمم.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم السبت، تعليقاً على إعلان رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، عام 2019 في الإمارات عاماً للتسامح: "سنسعى في 2019 لمأسسة هذه القيمة وقيادة حركة الإنتاجات الفكرية والإعلامية والبحثية لتعزيز هذه القيمة في منطقتنا التي عانت كثيراً بسبب التعصب للأفكار أو للطوائف أو للأحزاب".