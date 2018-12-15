شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 100 نقطة أمنية في بغداد والان مع التفاصيل

أعلن قيادي عسكري عراقي اليوم السبت، أن قيادة عمليات بغداد تعتزم إزالة أكثر من 100 نقطة مرابطة وتفتيش في جانبي مدينة بغداد بعد تحسن الوضع الأمني.

وقال قائد عمليات بغداد، الفريق الركن جليل الربيعي للصحفيين، إن الوضع الأمني في بغداد يشهد تحسناً أمنياً جيد جداً، وهناك تعاون بين المواطنين والقوات الأمنية، وسيتم رفع 35 نقطة في جانبي الكرخ والرصافة موزع بواقع 13 نقطة في جانب الكرخ و22 نقطة في جانب الرصافة.

وأضاف: "كما سيتم رفع 72 نقطة مرابطة (سيطرة متحركة) موزعة بواقع 34 نقطة مرابطة في جانب الكرخ و38 في جانب الرصافة".

وشرعت السلطات العراقية مؤخراً بإعادة افتتاح شوارع محددة تربط جانبي بغداد ووسط المنطقة الخضراء المحصنة أمام حركة السيارات المدنية بشكل تجريبي لأول مرة منذ نحو 15 عاماً.

وتسعى الحكومة إلى إنهاء حالة الاختناقات المرورية في شوارع بغداد من جراء إغلاق عدد من الطرق الحيوية، وأيضاً الإجراءات التي تقوم بها نقاط التفتيش المنتشرة في الشوارع وفسح المجال أمام حركة السير للتحرك بانسيابية دون عوارض.