شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 100 نقطة أمنية في بغداد والان مع التفاصيل
وأضاف: "كما سيتم رفع 72 نقطة مرابطة (سيطرة متحركة) موزعة بواقع 34 نقطة مرابطة في جانب الكرخ و38 في جانب الرصافة".
وشرعت السلطات العراقية مؤخراً بإعادة افتتاح شوارع محددة تربط جانبي بغداد ووسط المنطقة الخضراء المحصنة أمام حركة السيارات المدنية بشكل تجريبي لأول مرة منذ نحو 15 عاماً.
وتسعى الحكومة إلى إنهاء حالة الاختناقات المرورية في شوارع بغداد من جراء إغلاق عدد من الطرق الحيوية، وأيضاً الإجراءات التي تقوم بها نقاط التفتيش المنتشرة في الشوارع وفسح المجال أمام حركة السير للتحرك بانسيابية دون عوارض.
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