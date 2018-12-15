شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: «التعليم» تطرح مباني تتبعها للإيجار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض: قالت مصادر مطلعة: إن وزارة التعليم شرعت -عبر شركة تطوير للمباني التي تتولى ملف الاستثمار- في حصر المنشآت والأراضي التعليمية على المواقع التجارية تمهيداً لتسويقها وطرحها أمام المستثمرين. وأوضحت المصادر أن شركة التطوير عرضت أحد المجمعات التجارية بعد تجديده وتطويره على شوارع عامة في الرياض للإيجار، إضافة إلى أراضٍ تجارية أخرى. حسب “الاقتصادية”.

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