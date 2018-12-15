الجبير: ولي العهد السعودي بذل جهودا كبيرة لإنجاح مفاوضات ستوكهولم

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الجمعة، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سعت جاهدة إلى الوصول لحل سياسي في اليمن، وفق المرجعيات الثلاث، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2216.

وقال الجبير عبر تغريدات على حسابه في "تويتر": "لقد بذل سيدي سمو ولي العهد جهوداً شخصية كبيرة لإنجاح المفاوضات في ستوكهولم".

وأضاف أن اتفاق السويد سيمثل خطوة مهمة في تحقيق الحل السياسي المنشود.

وعبرت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الجمعة، عن ترحيب المملكة بما تم التوصل إليه من اتفاق في السويد بين وفد الحكومة اليمنية والوفد الحوثي.

وأفاد مصدر مسؤول أن المملكة تنوه بدور الحكومة الشرعية في التوصل إلى هذا الاتفاق، كما تثمن للسويد استضافتها المفاوضات، مطالباً الحوثيين بتغليب مصلحة الشعب اليمني.

وأفضت المشاورات اليمنية في السويد، أمس الخميس، إلى إقرار اتفاقات بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي، حول الأسرى والحديدة وتعز.