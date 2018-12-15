دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تطبيق "أجير" يحصل على استثمار بقيمة 2 مليون ريال

تمكن القائمون على تطبيق أجير من انهاء أولى جولاتهم الاستثمارية والتي بلغت قيمتها 2 مليون ريال سعودي. ليبدأ التطبيق الذي يقوم على إيصال المهنين وأصحاب المهارات مع الجمهور مرحلة جديدة من العمل، حيث ستبدأ مرحلة تطوير وتوسيع جديدة بالتطبيق.

كانت فكرة أجير قد بدأت من المبرمج فيصل الزهراني والذي كان يبحث عن عامل ستالايت لكنه وجد صعوبة في الوصول لعالم ذو كفاءة عالية وسعر جيد، لذلك طرأت فكرة توفير منصة تقوم على حل تلك المشكلة للجميع، وقد بدأ بعدها العمل على فكرته مع مجموعة من الأصدقاء؛ تركي العرجاني، عبدالعزيز آل طالب، وبرهان البحري.

يقول

ولله الحمد نُعلن في @ajeer_app عن اغلاق الجولة الاستثمارية الأولى بتأمين مبلغ ٢ مليون ريال سعودي



تحت هذا الثريد راح اذكر قصة أجير التى بدأت في ملحق منزلنا برأس مال ٧٠ ألف ريال و جهل تام في جميع مفاهيم البيزنس والستارت ابز#فضفضة_ريادي pic.twitter.com/IJWEJV4ZGt — م.فيصل الزهراني (@FaisalAlzah) December 14, 2018

أنه وزملائه بدأوا التطبيق بدون أي مقومات كبيرة ولا حتى خبرة سابقة، لكن بالرغبة والطموح للنجاح في تقديم شيء مبتكر. وبدأت رحلتهم بتجميع 70 ألف ريال وتصميم شعار بمبلغ 5$ عبر موقع Freelancer ومن ثم العمل من ملحق بيتهم، واستطاعوا تطوير نسخة “سيئة” كما يقول لكنهم لم يتوقفوا عند هذا الحد، بل استمروا بالتطور إلى أن وصلوا للنسخة الحالية.

حيث عانى الفريق كثيرًا بالحصول على استثمار ومكان لبدء المشروع، لكن مشروع حاضنات بادر قدم لهم الدعم بتوفير مساحة للعمل، واستغلوا تلك الفرصة بعد التخرج للعمل على مشروعهم بعد انتهاء دوامهم في وظائفهم.

وربما يدل مبلغ الاستثمار على سهولة العمل الذي أوصل مطوري أجير له، لكن كما تحدث فيصل الزهراني، فقد كان هناك رفض متواصل من المستثمرين، فقد سبق وتم ارسال 53 بريد الكتروني لشركات الاستثمار وقام 3 منهم بالرد ورفض ذلك، لكن الآن بعد إثبات النجاح تمكنوا من الحصول على 2 مليون ريال لتطوير فكرتهم والتفرغ لها.

التدوينة تطبيق “أجير” يحصل على استثمار بقيمة 2 مليون ريال سعودي ظهرت أولاً على عالم التقنية.