نجل نتانياهو يطرح "حلّين" للسلام.. ويفضّل "الثاني"

دبي - بواسطة محمد فارس قال نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن السلام على أرض إسرائيل لن يتحقق إلا بمغادرة جميع اليهود أو جميع المسلمين، لكنه يفضل الخيار الثاني.

وعلى حسابه بموقع فيسبوك كتب يائير نتانياهو، الخميس، قائلا: "لن يكون هناك سلام هنا حتى يغادر جميع اليهود أو جميع المسلمين أرض إسرائيل. أنا أفضل الخيار الثاني".

وأثارت تصريحات نجل نتانياهو الجدل، وانهالت التعليقات حتى مساء الجمعة على منشوره، وكانت معظمها تؤيده الرأي.

وهذه هي المرة الثانية، خلال أسبوع، التي ينشر فيه ابن نتانياهو تعليقا مثيرا للجدل على الإنترنت. فالاثنين الماضي، وصف على حسابه بفيسبوك أن الصحافة والمنظمات غير الحكومية والسياسيين الذين يتبنون فكرا يساريا "خونة".

وفي العام الماضي، نشر يائير صورة كاريكاتورية لرجل الأعمال الليبرالي جورج سوروس ثم حذفها. © Sky News Screen Grab انهالت التعليقات حتى مساء الجمعة على منشور نجل نتانياهو

ولطالما كان الملياردير الأميركي، من أصل هنغاري، الذي يحتل المرتبة الـ23 على قائمة فوربس لأغنى أغنياء العالم بثروة قدرها 24.9 مليار، محط اتهامات من بنيامين نتانياهو.

فقد اتهم نتانياهو سوروس بتمويل المظاهرات التي تعترض على خطته لترحيل الآلاف من طالبي اللجوء الأفارقة في فبراير الماضي.

كما اتهم نتانياهو، على صفحته بفيسبوك، في سبتمبر الماضي، سوروس بالتعاون مع النظام الإيراني، دون أن يشير إلى دليل لذلك، الأمر الذي أسفر عن رفع دعوى قضائية ضده وفيسبوك بتهمة نشر أخبار كاذبة.