أول تصريح لوالد محمد صلاح بعد التتويج بجائزة «BBC» لأفضل لاعب في أفريقيا

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سادت حالة من الفرحة بين أبناء قرية نجريج التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية ومسقط رأس الفرعون المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، والمحترف في صفوف نادى ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2018، والتي تمنحها هيئة الإذاعة البريطانية BBC.

وقال صلاح غالي، والد النجم محمد صلاح، إن نجله يعمل دائما لرفع علم مصر في المحافل الدولية وإنه فخور بما حققه «مو» متمنيا له مزيدا من التقدم، وأعرب عن فرحته بفوزه بالجائزة، وتمنى من «مو» الفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزى وبطولة الأمم الأفريقية، وأنه يهدى الجائزة للشعب المصرى العظيم.

من جانبه، عبر ماهر شتيه، عمدة قرية نجريج، عن سعادته بفوز صلاح بهذه الجائزة مؤكدا أن صلاح دائما ما يدخل الفرحة والسرور على المصريين مشيرا إلى أن أبناء الشعب المصري ينتظرون منه المزيد والحصول على العديد من البطولات الدولية لرفع اسم مصر عاليا في جميع المحافل.

وعبر عدد كبير من أهالي القرية عن فرحتهم الكبيرة بفوز صلاح بهذه الجائزة مؤكدين أنهم ينتظرون منه المزيد خلال الفترة المقبلة.