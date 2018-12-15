السيسي: «كل ما يكون الوزن قليل والحركة كتير الصحة هتبقى أحسن»

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في مجالات المياه والإسكان الاجتماعي بمحافظة القليوبية، السبت: «أي مواطن محتاج يطمن على نفسه يسأل نفسه ويشوف وزنه وبطنه زيادة قد إيه، هيعرف على طول إنه رايح على مشكلة كبيرة«.

وأضاف الرئيس، خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية في مجالات المياه والإسكان الاجتماعي بمحافظة القليوبية، السبت،: «كل ما يكون الوزن قليل والحركة كتير الصحة هتبقى أحسن.. الكلام ده لازم نعلمه للناس في المدارس وفي الجامعات والمساجد والكنائس، لأننا نفقد صحتنا».