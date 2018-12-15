شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الشباب الإماراتية: عام التسامح فرصة لترجمة قيم الشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب فى الإمارات، بإعلان 2019 عام للتسامح باعتباره فرصة لترجمة قيم الشيخ زايد.

وقال وزيرة الدولة لشئون الإمارات: عام التسامح هو عام لكل شباب الإمارات.. نترجم فيه قيمنا الإماراتية، قيم أبونا الشيخ زايد، وأمنا الشيخة فاطمة.. نعيش بتسامح مع العالم، بديننا، ومبادئنا، وآدابنا، وأخلاقنا.. في عام التسامح سننقل للعالم قيم شباب الإمارات".





وكان الشيخ محمد بن راشد، رئيس مجلس الوزراء، أعلن صباح اليوم السبت، أن الإمارات قررت تخصيص عام 2019 باعتباره عام للتسامح فى الإمارات، قائلا: "التسامح هو عنوان المجتمعات المتقدمة فكريا وإنسانيا، تعزيز الدور العالمي الذي تلعبه الدولة كعاصمة للتعايش والتلاقي الحضاري من أدوات التمكين الحضاري، وضمان لاستقرار وازدهار الأمم.. وسنسعى فى 2019 لمأسسة هذه القيمة وقيادة حركة الإنتاجات الفكرية والإعلامية والبحثية لتعزيز هذه القيمة فى منطقتنا التى عانت كثيرا بسبب التعصب للأفكار أو للطوائف أو للأحزاب".