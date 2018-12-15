شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ولى العهد السعودى يشهد الجولة الكبرى لسابقات "فورمولا E" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى ونائب رئيس مجلس الوزراء السعودى، فى الجولة الكبرى لسابقات "فورمولا E"، المقامة فى محافظة الدرعية بالمملكة العربية السعودية، حيث شارك الأمير السعودى فى مراسم الاحتفال وبدء الجولة الكبرى. يذكر أن "فورمولا E"، فئة من سباقات الفورمولا التى تستخدم فيها السيارات التى تعمل بالطاقة الكهربائية فقط، وانطلقت فكرتها عام 2011، وتم الاعتراف بها من قبل الاتحاد الدولى للسيارات، وتعد أول بطولة أقيمت عام 2014، فى عاصمة جمهورية الصين الشعبية "بكين" ، وتأتى فى سباق مزدوج بطولة الموسم الخامس 2018، وذلك داخل محافظة الدرعية.

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