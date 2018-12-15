شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: النظام القطرى يدرك أن مواطنيه يرون فى انقطاعهم عن الخليج أزمة كبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، أن أمير قطر فى منتدى الدوحة رفض التدخل فى شؤونه الداخلية وتمسك عبر سياسات بلاده بالتدخل فى الشؤون الداخلية لجيرانه ودول المنطقة،مشددا أنها ازدواجية تحمل بصمات الأمير السابق.

وقال قرقاش: "أمير قطر فى منتدى الدوحة يرفض التدخل فى شؤونه الداخلية ويتمسك عبر سياسات بلاده بالتدخل فى الشؤون الداخلية لجيرانه ودول المنطقة، ازدواجية تحمل بصمات الأمير السابق، والمختصر أننا فى ظل هيمنته لن نر تغيرا جوهريا يتيح للقيادة الشابة إدارة الأمور بواقعية، من الواضح أن النظام القطرى يدرك أن مواطنيه يرون فى انقطاعهم عن المحيط الخليجى أزمة وجودية كبرى ووضع غير طبيعى، ومن هنا تأتى محاولات الدوحة اليائسة لصلح "حب الخشوم" دون معالجة الأسباب الحقيقية للخلاف".

وتابع وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية: "ولعلنا لا نضيف جديدا حين نشير إلى أن المحاولات المستميتة لتوسل الحلول عبر العواصم الغربية لم تنجح ولم تكن فى حد ذاتها سياسة مقنعة، ومع هذا تستمر الدوحة تحت الحماية التركية والايرانية فى العمل ضمن نفس النسق اليائس".

واستمر قرقاش: "وفى مسلسل الأخطاء القطرية الذى عمّق أزمتها الاستهداف الخبيث ضد السعودية مؤخرا والدور المحرض على الرياض مع تركيا وفى الدوائر الغربية والمنظمات الدولية، فالجهود التى تبذل خلف الأبواب الموصدة تتسرب أخبارها بأسرع مما تتوقع الدوحة".