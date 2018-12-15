شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 8 من مسلحى الشباب فى غارة جوية أمريكية بالصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن الجيش الأمريكي أن ثمانية مسلحين تابعين لحركة "الشباب" المسلحة لقوا حتفهم إثر غارة جوية تم شنها جنوب العاصمة الصومالية مقديشيو.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم السبت - إن الغارة الجوية وقعت اليوم بالقرب من منطقة "غندرشي"، مشيرة إلى أنه ليس هناك ضحايا مدنيين جراء هذه الغارة.

يشار إلى أن الجيش الأمريكي قد شن 40 غارة جوية على الأقل هذا العام ضد حركة "الشباب" المسلحة.