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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدولة الإماراتى: العيد الوطنى البحرينى مناسبة للاحتفال بالأخوة الصادقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، أن العيد الوطنى للبحرين، مناسبة للاحتفال بالأخوة الصادقة والتاريخ والمصير المشترك، مهنئا البحرين بالعيد الوطنى.
أنور قرقاش
وقال قرقاش :"العيد الوطنى للبحرين، مناسبة للاحتفال بالأخوة الصادقة والتاريخ والمصير المشترك، تحياتنا من الامارات إلى البحرين الشقيقة، قلب الخليج العربي، وكل عام وأهلنا بخير وعزّ ورخاء".
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