شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدولة الإماراتى: العيد الوطنى البحرينى مناسبة للاحتفال بالأخوة الصادقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، أن العيد الوطنى للبحرين، مناسبة للاحتفال بالأخوة الصادقة والتاريخ والمصير المشترك، مهنئا البحرين بالعيد الوطنى.



أنور قرقاش

وقال قرقاش :"العيد الوطنى للبحرين، مناسبة للاحتفال بالأخوة الصادقة والتاريخ والمصير المشترك، تحياتنا من الامارات إلى البحرين الشقيقة، قلب الخليج العربي، وكل عام وأهلنا بخير وعزّ ورخاء".