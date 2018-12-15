خسائر مادية وبشرية بسلسلة غارات للتحالف على صعدة وريمة

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وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك"، بأن طيران التحالف شن غارتين على منطقة قهرة النص في مديرية سحار غرب مدينة صعدة واستهدف بغارة منطقة آل علي في مديرية رازح ونفذ أخرى على مديرية شدا غرب صعدة.
وأضاف المصدر أن مدنيا أصيب جراء قصف صاروخي ومدفعي شنه الجيش السعودي على مديرية رازح غرب صعدة، كما أسفر القصف أيضا عن إلحاق أضرار مادية ونفوق رؤوس ماشية.
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وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.
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