وزير أوروبي: الأزمة الخليجية كانت ستشهد تدخلا عسكريا

الدوحة — سبوتنيك. وأشار غابرييل إلى أن وزير الخارجية الأمريكي السابق، ريكس تيليرسون، ساهم في منع حدوث هذا الأمر.

وقال غابرييل خلال "منتدى الدوحة"، المنعقد بالعاصمة القطرية: "ليس من الممكن أن ندافع عن قيم، ولا نقول شيئا عندما نرى أن جارا يحتل أراضي جاره".

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وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد افتتح اليوم السبت، منتدى الدوحة 18، وقال وفي كلمته، إن موقف بلاده لم يتغير من حل الأزمة الخليجية، وعدم التدخل بشؤون الدول الداخلية، مجددا التأكيد على أن "الحوار هو الذي يكسر الهوة بين الفرقاء مهما اشتدت الخلافات"، وذلك وفقا لقناة "الريان" الرسمية القطرية.

وأضاف غابرييل "في أزمة الخليج لم نكن بعيدين عن تدخل عسكري، وتيليرسون قام بالكثير لكي لا يحدث هذا".

وفي الخامس من يونيو/ حزيران من العام الماضي قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها "حصارا" بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.