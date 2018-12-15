وزير أوروبي: الأزمة الخليجية كانت ستشهد تدخلا عسكريا

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الدوحة — سبوتنيك. وأشار غابرييل إلى أن وزير الخارجية الأمريكي السابق، ريكس تيليرسون، ساهم في منع حدوث هذا الأمر.
وقال غابرييل خلال "منتدى الدوحة"، المنعقد بالعاصمة القطرية: "ليس من الممكن أن ندافع عن قيم، ولا نقول شيئا عندما نرى أن جارا يحتل أراضي جاره".
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وأضاف غابرييل "في أزمة الخليج لم نكن بعيدين عن تدخل عسكري، وتيليرسون قام بالكثير لكي لا يحدث هذا".
وفي الخامس من يونيو/ حزيران من العام الماضي قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها "حصارا" بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
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