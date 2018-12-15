ماذا قال ولي العهد السعودي لأحد المواطنين في ختام "فورمولا إي" (فيديو)

وقال الشاب في حواره السريع مع وولي العهد السعودي، مادام حاكمنا على العز سلمان، ليقاطعه محمد بن سلمان ويربت على كتفه بابتسامة: "مادام في شعب مثلكم ما في أي مصاعب".

​وحضر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، الجولة الكبرى لسباق "فورمولا إي- الدرعية" النهائي.

وشهدت حلبة سباق "فورمولا إي- الدرعية" اليوم، 11 فريقا بـ22 سيارة، وذلك في بداية الجولة الافتتاحية من الموسم الخامس لبطولة "أي بي بي فورمولا إي" الذي يتابعه نحو 80 مليون شخص من مختلف دول العالم.

​

وفاز المتسابق البرتغالي، أنطونيو دا كوستا بالمركز الأول في سباق "فورمولا إي-الدرعية".

وانطلقت منافسات الموسم الخامس من سباقات "الفورمولا إي" في الدرعية تحت اسم (الدرعية 2018)، الخميس 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وتستمر حتى 15 ديسمبر/كانون الأول.

ويشارك في المسابقة 11 فريقا عالميا تتنافس في مضمار يبلغ طوله 2.495 كم باستخدام سيارات الجيل الثاني من (الفورمولا إي)، بحسب صحيفة "الوئام".

ويعد سباق "الفورمولا إي- الدرعية 2018" أكبر سباق "للفورمولا إي" يقام على مستوى العالم، مشيرا إلى أن شركة "سي بي إكس" سبق لها أن نظمت 45 سباقا في عواصم دول متقدمة مثل: لندن وباريس وروما ونيويورك ومكسيكوستي وهنكوك والصين، إلا أن السباق المقام في السعودية يختلف عن السباقات الأخرى"، بحسب تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي للشركة المنظمة للسباق "سي بي إكس" كارلو بوتاجي.